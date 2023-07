Kreis Peine: Auto kollidiert mit Pferd - Tier tot, Reiterin verletzt

Eine 54-jährige Reiterin ist auf ihrem Pferd am Sonntagabend gegen 20 Uhr in Richtung Klein Ilsede geritten, als das Pferd plötzlich und unerwartet erschrak und auf die Fahrbahn lief. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es daraufhin zum Zusammenstoß mit einem Auto. Die Reiterin verletzte sich bei dem Unfall leicht, am Auto entstand lediglich ein Sachschaden. „Das Pferd musste aufgrund der schweren Verletzungen vor Ort erlöst werden“, berichtete ein Polizeisprecher.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de