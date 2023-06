Das Ziel: Konflikte in Peiner Schulen positiv lösen

Peine. Ein Trainingsprogramm will den Schülern gewaltfreie Lösungen anbieten. So läuft das Training ab, darum geht es, das bringt es.

An der Bodenstedt-/Wilhelmschule in Peine findet ein Sozialtraining statt.

Wie lassen sich Konflikte am besten bewältigen? Welche gewaltfreien Lösungen gibt es? Wie kann ich meine Gefühle in Momenten der Provokation kontrollieren? Das Sozialtraining „CoolConflict38“ von „Fit and Fight 38“ setzt genau an diesen Punkten an und hilft dabei, sich bestmöglich mit Konflikten auseinanderzusetzen und Wege zur Selbstregulation zu finden, wie es in einer Mitteilung der Volksbank Brawo heißt.

Verbale und tätliche Auseinandersetzungen

Im Rahmen von United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der Bank, sowie mit Unterstützung der eigenen Stiftung führen Schülerinnen und Schüler der Bodenstedt-/Wilhelmschule seit März das Training durch. Mit insgesamt 9000 Euro fördert die Stiftung das Projekt an der Peiner Schule.

„Sich mit Konflikten auseinanderzusetzen, ist oftmals unangenehm und anstrengend. Bei einer konstruktiven Herangehensweise bieten Konflikte jedoch die Möglichkeit, aus ihnen zu lernen und an ihnen zu wachsen“, heißt es vonseiten der Volksbank. In den vergangenen Jahren hätten zudem die Corona-Pandemie und die Schulschließungen dazu geführt, dass sich Konflikte in das Digitale verlagerten und es in der Realität nun zu verbalen und tätlichen Auseinandersetzungen bei Kindern und Jugendlichen komme.

„Starke Ablenkbarkeit und stark provozierend wirkendes Verhalten treten seit der Öffnung unserer Schule auffallend regelmäßig und gehäuft auf“, erklärt Schulleiter Wolfgang Sammer. Aus diesem Grund wird seit März das Training in den siebten und achten Klassen der Schule durchgeführt. „Die Methoden und die Art und Weise des Trainings helfen den Schülerinnen und Schülern, ihre Gefühle in brenzligen Situationen besser zu kontrollieren. Es ist beeindruckend, welch positiver Effekt das Training nach so kurzer Zeit auf das persönliche Verhalten hat. Zeitgleich sind die Kinder wirklich begeistert und reißen sich förmlich darum, am Training teilzunehmen“, erläutert der Schulleiter.

Persönlichkeitsentwicklung

Patrick Krüger, Inhaber und Trainer von „Fit and Fight 38“, coacht gemeinsam mit den Klassenlehrkräften die Schüler dafür in ihrer gewohnten Umgebung an der Schule. „Unser Training unterstützt primär die Persönlichkeitsentwicklung und gleichzeitig die Förderung sozialer, kommunikativer, persönlicher und mentaler Kompetenzen“, erklärt Krüger. „Wir setzen auf vielfältige Teambuildingmaßnahmen, um Kindern und Jugendlichen dabei zu helfen, Konflikte auf positive Weise zu lösen. Mit unserer Herangehensweise und verschiedenen Maßnahmen schaffen wir ein positives Lernumfeld, in dem die Schülerinnen und Schüler sich sicher und gestärkt fühlen.“

„Die Bodenstedt-/Wilhelmschule hat sich für ein Training entschieden, das viel Zeit und auch Ressourcen benötigt. Die Schulleitung und das Kollegium sind davon sehr überzeugt, und das ist für uns Grund genug, diesen Ansatz möglich zu machen“, erklärte Stefan Honrath, Botschafter von United Kids Foundations und Leiter der Direktion Peine der Volksbank. „Wir unterstützen bewusst verschiedene Ansätze. Zum einen ist es gut, wenn verschiedene Ideen zum Tragen kommen. Zum anderen ist nicht jedes Training für alle Schulen geeignet“, erläutert er die Philosophie von United Kids Foundations.

Das Training wird an der Peiner Schule noch bis Juli durchgeführt. Anschließend wollen die Verantwortlichen eine Evaluation durchführen und gegebenenfalls eine Wiederholung anstreben.

