Unfall auf der K71 im Kreis Peine – Fahrer tot geborgen

Auf der Kreisstraße 71 in Richtung Sierße ist um 3 Uhr morgens ein Auto von der Straße abgekommen. Laut Pressemitteilung der Peiner Polizei ergaben die bisherigen Ermittlungen, dass ein aus Richtung Bettmar kommender und in Fahrtrichtung Sierße fahrender Pkw offensichtlich alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und auf einer angrenzenden Ackerfläche beschädigt zum Stillstand kam. In dem Fahrzeug fand man den Leichnam eines 55-jährigen Mannes vor, heißt es in der Mitteilung weiter.

Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass in dem Fahrzeug eine Brandentwicklung stattgefunden haben muss. Zudem konnten bei dem Fahrer ergänzende Verletzungen festgestellt werden, die nicht im Zusammenhang mit dem Unfall stehen.

Die Polizei führt in diesem Zusammenhang umfangreiche Ermittlungen am Unfallort durch. Die Fahrbahn bleibt in beiden Richtungen gesperrt.

Täglich wissen, was in Peine passiert: Hier kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden!

Hier lesen Sie weitere Themen aus Peine:

RED

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de