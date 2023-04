Peine. Das Musikfestival mit Livebands findet am Samstag, 29. April, in Peine statt. Der Vorverkauf läuft.

Livemucke in den Kneipen, hier beim Honky-Tonk-Festival 2020 in Peine.

Musik in den Kneipen

Musik in den Kneipen Das „Honky Tonk“ kommt wieder nach Peine

Kneipen und Livemusik, beides wird immer weniger. Aber am Samstag, 29. April, gibt es in Peine wieder die beliebte Kombination, denn dann ist das „Honky-Tonk-Festival“ in der Stadt. Dann heißt es wieder, sich seine Lieblingskneipe oder -band gezielt rauszusuchen, oder von Laden zu Laden zu ziehen.

Die Tickets für die 6 Livebands kosten 16 Euro. Der Vorverkauf läuft, teilt die Blues Agency-Veranstaltungen GmbH aus Leipzig zum diesjährigen Honky Tonk in Peine mit. Informationen gibt es unter www.honky-tonk.de, Tickets in allen beteiligten Läden, bei Peine Marketing und Vorverkaufsstellen. An der Abendkasse kostet es dann 20 Euro.

„Die Leipziger Formation Jamstreet bringt einen genialen Mix aus Funk und Soul auf die Bühne vom Hemingway ab 21 Uhr. Funky Grooves, erdiger Rock, hinreißender Soul und cooler Rap lassen hier auf jeden Fall kein Bein ungetanzt stehen“, versprechen die Veranstalter.

Da das Café Couture nicht mehr beim Festival dabei sein könne, würden die Musiker von Weasel & the Cool Cats im Schützenhaus-Restaurant spielen. „Sie sind eine dreiköpfige Partyband. Auf Gitarre, Schlagzeug und Kontrabass präsentieren sie Klassiker von Chuck Berry, Elvis Presley, Wanda Jackson und anderen Stars der Rock’n’Roll-Ära sowie ein paar Hits jüngeren Datums“, so der Veranstalter weiter.

Alle Bands und Locations dieses Jahr in Peine:

Die Garage (Pulverturmwall 68), 21 bis 1 Uhr: Tender Lovin Medication, Punk-Rock

Hemingway-Peine Cafe-Bar-Lounge (Am Markt 21), 21 bis 1 Uhr: JAMSTREET, Soul-, Funk- & Partyhits

Härke Brauerei Ausschank (Gröpern 5), 21 bis 1 Uhr: 321 Rakete, Gute-Laune-Hits

Schützenhaus Saal (Kantstr. 1a), 20 bis 22 Uhr: Small Town Artists, Reggae & Ska; 22 bis 2 Uhr: Dead Rock Pilots, Power-Rock von Metallica bis Die Ärzte

Schützenhaus Restaurant (Kantstr. 1a), 21 bis 1 Uhr: Weasel & the Cool Cats, Rock’n’Roll und Partyhits

