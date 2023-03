Die Ortsfeuerwehr Wedtlenstedt hat ein neues Rettungsboot

Wedtlenstedt. Zusätzlich hat das Boot aus Sierße/Fürstenau im Austausch einen 15-PS-Motor und einen Geräteträger bekommen. Im April steht die erste Übung an.

Das neue Feuerwehr-Rettungsboot – kurz RTB – mit dem dazugehörigen 15-PS-Motor konnte vom Hersteller abgeholt und an die Ortsfeuerwehr Wedtlenstedt übergeben werden. Lang war dieser Tag erwartet worden. Die Gemeinde Vechelde berichtet weiter: Die Ortsfeuerwehr Wedtlenstedt mit Ortsbrandmeister Stefan Alt hat das Boot bereits in Betrieb genommen und trifft nun die erforderlichen Vorbereitungen, um das Boot in Dienst stellen zu können.

Im April gemeinsame Übung der beiden Ortswehren

Die offizielle Übergabe des Bootes an die Ortsfeuerwehr fand dann einige Tage nach Eintreffen durch Bürgermeister Tobias Grünert und Gemeindebrandmeister Peter Splitt vor dem Feuerwehrhaus in Wedtlenstedt statt, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Die Gemeindefeuerwehr Vechelde verfügt laut Verwaltung nun über zwei motorbetriebene Rettungsboote. Ein Boot befindet sich bei der Ortsfeuerwehr Wedtlenstedt, das andere Boot – nun ebenfalls ausgestattet mit einem neuen 15-PS-Motor und einem neuen Geräteträger – bei der Ortsfeuerwehr Sierße/Fürstenau. Im April soll eine gemeinsame Übung der beiden Ortswehren mit den beiden Rettungsbooten auf einem Gewässer im Gemeindegebiet vorgenommen werden.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus der Stadt und dem Landkreis Peine:

Wasserrettung von Menschen und Tieren und Schutz der Umwelt

Bürgermeister Tobias Grünert wird zitiert: „Mit der Beschaffung des neuen Bootes und der Aufrüstung des Bootes in Sierße/Fürstenau stärken wir die Gemeindefeuerwehr in den Aufgabenfeldern Wasserrettung von Menschen und Tieren, beim Schutz der Umwelt – zum Beispiel durch das Ausbringen von Olschlängeln – sowie im Bereich der technischen Hilfeleistung auf Gewässern – zum Beispiel bei Havarien. Ich freue mich persönlich sehr darüber, dass dieser Beschaffungsvorgang nun mit einem erfreulichen Ergebnis abgeschlossen werden konnte, und ich wünsche den beiden Ortswehren und natürlich beiden Booten allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de