Heimatverein Meerdorf enthüllt Infotafel

Der 11. März gilt in Meerdorf als Geburtstag des Ortes, weil er in einer Urkunde vom 11. März 1146 erstmals als „Meredorp“ erwähnt wurde. In diesem Jahr fand die Hauptversammlung des Heimatvereins Meerdorf ebenfalls am 11. März im Saal des Alten Landhauses statt.

Bevor es losging, so der Verein, wurde es noch mal historisch: Vor dem gegenüberliegenden Gebäude des Kleinkunsttheaters „teatr dach“ wurde im Rahmen des Wendeburger Kulturweges in Anwesenheit der Begründerin, Mareike Hornig, eine Infotafel zu den Themen „Brinksitzer“ und „teatr dach“ enthüllt.

Besucher des teatr dach oder Spaziergänger können sich über die Geschichte der Kleinbauern, die am Ortsrand, am Brink, siedelten und über das teatr dach, welches in einem ehemaligen Brinksitzerhaus vor mehr als 30 Jahren entstanden ist, informieren. Enthüllt hat die Tafel der Vorsitzende der bis heute bestehenden Brinksitzergemeinschaft Meerdorf, Maik Herberg, gemeinsam mit Theaterdirektor Albrecht „Ali“ Schultze. Vor zahlreichen Zuschauern zeigten sich beide Vertreter ihrer Zunft recht angetan, heißt es in der Mitteilung.

Extra Gedicht verfasst

Ali Schultze trug ein extra zum Anlass der Veranstaltung verfasstes Gedicht vor. Bevor die Theatercrew wieder auf die Bühne musste, gab es für alle einen Becher Sekt. Die Tafel hat der Heimatverein Meerdorf gestaltet.

In der anschließenden Hauptversammlung sei der Vorstand komplett wiedergewählt worden. Roland Kolac wurde besonders geehrt für 25 Jahre Vorstandsarbeit und außerdem zum Ehrenmitglied ernannt. In einer Pause wurde ein Videorückblick über Meerdorfer Ereignisse 2022 gezeigt.

red

