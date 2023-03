Gewinnspiel für Peiner: Warum sind Sie hier zu Hause?

Peine. Was schätzen Sie an Ihrer Wahlheimat Peine? Diese Frage stellt die Allianz für die Region – und verlost Preise.

Mehr als 1,1 Millionen Einwohner zählt die Region mit den Städten Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter sowie den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel. Viele von ihnen sind hier geboren, andere wiederum hat es hierher verschlagen. Welche Gründe das sind und was Zugezogene an ihrer Wahlheimat schätzen, will das Regionalmarketing der Allianz für die Region GmbH mit einem Gewinnspiel herausfinden.

Die eigene Geschichte erzählen

Jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist und in der Region ein Zuhause gefunden hat, kann seine Geschichte erzählen. Mit etwas Glück erscheint die Geschichte auf dem regionalen Webportal die-region.de, heißt es in der Mitteilung. Zudem sollen unter allen Teilnehmern Preise verlost, darunter ein Erlebnispaket für die Region im Wert von 200 Euro, ein handsigniertes Trikot von Eintracht Braunschweig sowie zehn Picknickkörbe im Die-Region-Design. Teilnahmeschluss ist am 29. Mai.

Wie lebenswert ist die Region

Die Teilnahme ist über das Gewinnspiel-Formular unter https://dieregion.de/gewinnspiel-gekommen-um-zu-bleiben/ möglich. „Die Geschichten helfen uns, potenziellen Fachkräften von außerhalb zu zeigen, wie attraktiv und lebenswert unsere Region ist“, heißt es abschließend in der Mitteilung der Allianz für die Region.

red

