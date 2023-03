Peiner Jugendliche sammeln Ideen für Innenstadt

Eine lange und spannende Reise liegt hinter Peine Marketing und rund 200 Jugendlichen aus Stadt und Landkreis. Anfang Oktober fiel der Startschuss für die „Projektschmiede für Jugendliche“ – die ein Förderprojekt des Landesprogramms „Perspektive Innenstadt“ ist. Nun stellen die Jugendlichen am Dienstag, 14. März, ab 17 Uhr im Rathaus ihre Ideen für die Innenstadt der Zukunft vor.

Wie sehen Peiner Jugendliche ihre Innenstadt? Welche Wünsche haben sie für die Zukunft? Was bewegt sie, was möchten sie ändern? Das waren die Kernfragen. „Es sind keine überzogenen Vorstellungen, die sie haben, sondern viele Dinge, die wir gemeinsam auf einen guten Weg bringen sollten“, wird Klaus Saemann, Bürgermeister der Stadt, in der Mitteilung zitiert. Anja Barlen-Herbig, Geschäftsführerin der Peine Marketing GmbH, zeige sich beeindruckt vom Engagement der jungen Menschen. In Workshops und Gesprächen sei deutlich geworden, wie wichtig die Innenstadt für die Jugendlichen sei.

Die Projektschmiede sei mit Wunschboxen und Teilnahmekarten gestartet – aufgestellt in Schulen, Jugendtreffs, Institutionen, Geschäften – auf denen Jugendliche definieren konnten, was sie an der Innenstadt gut und nicht gut finden und was sie vermissen. Parallel dazu fand eine Online-Befragung statt.

Workshops in vier Einrichtungen

In der Burgschule, der IGS Vöhrum, im Gymnasium am Silberkamp und in der städtischen Jugendeinrichtung Töpfers Mühle gab es Workshops. Das Beratungsunternehmen Cima habe den Prozess begleitet. Dann sei es auf einen Stadtrundgang mit Fachbereichen der Verwaltung, Akteuren der Jugendarbeit sowie dem Bürgermeister gegangen.

Zwei Projektschmieden

Alle Ergebnisse seien in zwei Projektschmieden eingeflossen. Rund 30 engagierte Jugendliche aus den Workshop-Reihen der Schulen und Jugendeinrichtungen diskutierten und sortierten die Ideen für eine Prioritätenliste. Die wird nun im Rathaus präsentiert. Wer Interesse hat, ist am Dienstag dazu willkommen.

red

