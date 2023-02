Warnstreik in Peine – 28. Februar 2023

Im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen weitet Verdi die Warnstreiks aus. Am Dienstag traten die Beschäftigten in Peine erneut in den Streik und zogen durch die Innenstadt.