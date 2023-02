Der Sport-Oskar steht in der Aula der Peiner Wallschule

Peine. Mit der Aktion will die United Kids Foundations der Volksbank Bewegung bei Kindern fördern. Die Peiner Grundschüler bewiesen sich in Salzgitter.

Da steht sie und glänzt: Eine große Trophäe schmückt jetzt die Aula der VGS Wallschule Sally Perel. Der Sport-Oskar der Wohltätigkeitsorganisation United Kids Foundations hat den Weg in die Peiner Grundschule gefunden. Stefan Honrath, Foundations-Botschafter und zudem Leiter der Direktion Peine bei der Volksbank BraWo, übergab die Trophäe an die Schülerinnen und Schüler.

Sie hatten den Wanderpokal beim Bewegungsfestival im September zugelost bekommen. „Während es bei anderen sportlichen Aktivitäten oftmals um Leistung geht, steht beim Sport-Oskar Spaß an Bewegung an erster Stelle. Es gibt keinen Sieger und keinen Verlierer, das Los entscheidet, welche zwei Schulen sich über die Wander-Trophäe jeweils für einige Monate freuen dürfen“, erklärt Lara Christin Huneke von der Volksbank.

Rund 340 Schülerinnen und Schüler von 17 Grundschulen aus Salzgitter und dem Landkreis Peine hatten am 15. September beim Sport-Oskar-Festival im Stadion am Salzgittersee einen Bewegungsparcours aus Geschicklichkeit und Gedächtnistraining absolviert. Dabei sei das vorrangige Ziel gewesen, weniger aktive Kinder zu mehr Bewegung zu motivieren, heißt es von den Organisatoren.

Kein Leistungsgedanke beim Sport-Oskar

Stefan Honrath freute sich, den Sport-Oskar an die Peiner Schülerinnen und Schüler überreichen zu dürfen. „Er steht für Spaß an Bewegung. Keiner will hier die goldene Ananas gewinnen. Bewegung ohne Leistungsdruck ist das Motto“, sagte er bei der Übergabe des Pokals und ergänzte: „Es ist ein kleiner Beitrag zu einer gesunden Zukunft für Kinder und Jugendliche. Dabei ist Bewegung ein entscheidender Faktor. Dass diese Spaß machen kann und nicht immer an einen Leistungsgedanken gekoppelt sein muss, symbolisiert dieser Pokal.“

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Peine:

Dass der Sport-Oskar nun an der VGS Wallschule Sally Perel steht, machte Schulleiterin Diana Eichler ganz besonders stolz: „Der Sport-Oskar ist wirklich etwas Besonderes. Das Projekt motiviert Schülerinnen und Schüler außerhalb des Vereins- oder Schulsport zu mehr Bewegung und das ohne gegenseitigen Wettbewerb. Danke an alle Organisatoren von United Kids Foundations, die dies jedes Jahr wieder ermöglichen. Den Pokal jetzt hier zu haben, bedeutet den Kindern und Lehrern wirklich viel und ist eine tolle Erinnerung daran, wie viel Spaß Bewegung machen kann.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de