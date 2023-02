Feuerwehr Woltorf hat 2022 so viele Einsätze wie nie

Die Feuerwehr Woltorf verzeichnete im vorigen Jahr mit 43 eine noch nie dagewesene Zahl an Einsätzen, wie sie bei ihrer Jahresversammlung mitteilte. Diese setzten sich wie folgt zusammen: 17 Brandeinsätze, 7 Technische Hilfeleistungen, 17 Brandmeldeanlagen/Fehlalarme und 2 Brandsicherheitswachen. Beim Preis- und Pokalschießen wurde Marietta Feuer Feuerwehrkönigin 2022. Das Jahr 2022 stand auch im Zeichen des 125-jährigen Bestehens der Feuerwehr Woltorf. Im Juli wurde dieses im Woltorfer Landkrug mit einem Kommersnachmittag begonnen. Ebenfalls wurden aufgrund des Jubiläums die Stadtwettkämpfe der Feuerwehren in Woltorf auf dem Festplatz ausgerichtet. Dort erreichte die Wehr den 1. und 10. Platz.

Personelle Entwicklung

Die Feuerwehr Woltorf hat sich auch personell entwickeln können. Zurzeit hat sie 289 Mitglieder (179 Fördernde, 12 in der Alters- und Ehrenabteilung, 64 Aktive, 10 Jugendfeuerwehr, 21 Kinderfeuerwehr und 3 Fachberater KF). Mit 7 Übertritten aus der Jugendfeuerwehr und 2 Eintritten bleibt der Trend in der Einsatzabteilung auch positiv, heißt es.





Beförderungen: Till Owe Künnemann, Jan Ole Warnecke, Vivien Aschendorf, Claudia Preuss und Philip Tunger sind zum Feuerwehrmann/frau befördert worden und leisteten ihre Verpflichtungserklärung ab. Nicklas Opitz wurde Oberfeuerwehrmann. Christian Corduan und Jürgen Gartzmann sind Hauptfeuerwehrmänner. Christina Beck wurde Löschmeisterin und Heiko Metzner Hauptlöschmeister.



Ehrungen: Christian Schridde, Jan-Philipp Schönaich und Christian Corduan bekamen das Niedersächsische Ehrenzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Eine besondere Ehrung bekam Norbert Hansen. Ihm wurde das Niedersächsische Ehrenzeichen für 50 Jahre in der Feuerwehr überreicht. Christina Beck wurde für 15-jährige Mitgliedschaft und Christian Schridde sowie Jan-Philipp Schönaich wurden für 25 Jahre in der Feuerwehr Stadt Peine geehrt. Hartmut Berkhoff und Jörg Heimes bekamen für ihre langjährige Arbeit in der Feuerwehr das Ehrenzeichen der Stadt Peine in Silber. Bei Jörg Heimes bedankte sich die Wehr zusätzlich mit einem Präsent für die 25-jährige Mitgliedschaft im Kommando. Wolfgang Opitz bekam ebenfalls ein Präsent für 35-jährige Arbeit im Kommando. Phillip Feuer wurde zum stellvertretenden Zugführer der Personalreserve Nord ernannt.

Auch die fördernden Mitglieder wurden geehrt. 25 Jahre Mitgliedschaft: Marco Fielitz, Richard Heiligentag, Wolfgang Rettig und Harald Grobe. 40 Jahre Mitgliedschaft: Roland Schönaich, Franz Kruse und Klaus Dieter Otte. 50 Jahre Mitgliedschaft: Bernhard Rump und Günter Burgdorf.

Lesen Sie auch:

Duttenstedt feiert 1050. Bestehen

Mehrere Ladendiebe in Peine

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de