„Bortfeld helau“ – 250 Kinder und Erwachsene feiern Fasching

Bortfeld. Die Mädchen und Jungen schlüpften in phantasiereiche Kostüme. Für jedes Kind gab es einen Preis.

Laut hallte der Ruf „Bortfeld helau“ durch den Saal der Gaststätte „Zum wilden Keiler“ in Bortfeld. Die Sparte Handball der Turnerbrüderschaft (TB) veranstaltete am Sonntag nach der coronabedingten Pause endlich wieder den Kinderfasching. „Über 250 Kinder und Erwachsene waren der Einladung der Handballdamen in den Saal der Vereinsgaststätte gefolgt“, berichtet Pressewart Michael Greve.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus dem Landkreis Peine:

„Bereits am Kassierertisch erwartete die Kleinen ein großer grauer Esel“, so Greve weiter. „Es waren phantasiereiche Kostüme zu sehen. Vom traditionellen Cowboy über Piraten und Märchenfiguren bis verschiedenen Tieren war alles vertreten. Bei lockerer Karnevalsmusik wurde getanzt, getobt, gegessen und getrunken. Schnell vergingen zwei abwechslungsreiche Stunden.“

Preisverleihung als Höhepunkt

Zwischendurch trat ein Clown-Zauberer auf, immer wieder war der Ruf „Bortfeld helau“ zu hören und es gab auch einen reichhaltigen Kammelle-Regen. Die abschließende Preisverleihung – „sie war dann der Höhepunkt der gelungenen Veranstaltung“, so Greve. „Jedes Kind ging mit einem kleinen Preis müde nach Hause.“ Dank zollt die Handballabteilung der Turnerbrüderschaft den Bortfelder Gewerbetreibenden für die Spenden. „Ohne diese Gaben wäre eine solche Veranstaltung nicht durchführbar.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de