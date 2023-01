Eine Gefahrenstelle in Rüper: In der Kurve der Ortsdurchfahrt Rüper werden Autos geparkt. Wer passieren will, muss auf die linke Fahrspur ausweichen. Kommen Autos entgegen, wird es eng.

Rüper. Was tut sich im Dorf? Was in der Gemeinde? Bei den Bürgerversammlungen in Wendeburg kommen viele Themen auf den Tisch.