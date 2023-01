Kreis Peine sucht Ehrenamtliche für den Amphibienschutz

Sobald die Nächte milder werden, werden Amphibien zu ihren Laichgewässern wandern. Frösche, Kröten und Molche überqueren dabei oftmals Straßen, sodass der Landkreis nach eigenen Angaben Amphibienschutzzäune und eine Schrankenanlage aufstellen wird.

Ehrenamtliche sollen in den Morgen- und Abendstunden die Schutzzäune kontrollieren und die Tiere in Eimern sicher über die Straße tragen: Verbindungsstraße Broistedt-Vallstedt (Höhe Vallstedter Tagebau); Bundesstraße (B) 1 westlich von Bettmar; B 1 zwischen Denstorf und Vechelde; Duttenstedt am Twieholz; Bodenstedt im Bereich Sportanlagen/Friedhof; Kreisstraße 13 südlich von Wipshausen; Lengede Seilbahnberg; Peine Herzberg; Eixer See; Schrankenanlage Stederdorf – Gasthaus Sundern.

Infoveranstaltung zum Amphibienschutz geplant

MDie Untere Naturschutzbehörde des Landkreises lädt alle am Amphibienschutz Interessierten ein zum Planungstreffen am Mittwoch, 1. Februar, um 18 Uhr ins Schützenhaus in Peine, Kantstraße 1a. Wer sich ehrenamtlich im Naturschutz engagieren will, kann sich bei der Behörde melden: Sonja Lüddecke, Telefon (05171) 4016209, E-Mail: s.lueddecke@landkreis-peine.de oder bei Matthias Bieler, Telefon (05171) 4016261, E-Mail: m.bieler@landkreis-peine.de. Ansprechbar ist auch der Kreisverbandsvorsitzende des Nabu, Hans-Hermann Goetzke, E-Mail an hans-hermann.goetzke@nabu-peine.de, Telefon (0175) 2821957.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de