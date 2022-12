Razzien gegen rechte Terrorgruppe: Festnahme auch im Kreis Peine

Peine. Auch in Niedersachsen wurden Objekte durchsucht – Festnahmen gab es in den Kreisen Peine und Hildesheim sowie in der Region Hannover.

Beim Vorgehen gegen eine mutmaßliche terroristische Gruppierung aus der Reichsbürger-Szene sind nach Angaben des Generalbundesanwaltes auch drei Personen in Niedersachsen festgenommen worden. Die Festnahmen seien in den Landkreisen Hildesheim und Peine sowie der Region Hannover erfolgt, teilte die Behörde in Karlsruhe am Mittwoch mit.

Nach dpa-Informationen ist einer der Beschuldigten ein früherer Polizist, der auch als Corona-Leugner aufgefallen ist. Die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ und die „Hildesheimer Allgemeine Zeitung“ verorteten diese Festnahme im Kreis Hildesheim. Im Kreis Peine sei die Lebensgefährtin des Mannes festgenommen worden. Die HAZ berichtet, dass es sich um eine Heilpraktikerin handeln soll.

Beschuldigte versuchten in Norddeutschland, Polizeibeamte anzuwerben

Nach Mitteilung des Generalbundesanwaltes in Karlsruhe gab es Durchsuchungen in elf Bundesländern. 25 Menschen seien festgenommen worden. Die Gruppierung soll den Erkenntnissen nach einen Umsturz in Deutschland geplant haben. Dabei hätten Beschuldigte in Norddeutschland im November gezielt Polizeibeamte für die Vereinigung gewinnen wollen.

Mehr lesen: Prinz Heinrich XIII. im Visier der Anti-Terror-Ermittler

In Niedersachsen zähle die Szene der sogenannten Reichsbürger etwa 900 Personen, sagte ein Sprecher des Landesinnenministeriums in Hannover. Die Zahl sinke, es gebe aber etwa 50 Rechtsextreme unter ihnen. In Teilen sei diese Szene, die die Existenz der Bundesrepublik leugnet, bewaffnet.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de