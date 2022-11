Aktion in Peine zum Tag gegen Gewalt an Frauen

Sa., 26.11.2022, 21.21 Uhr

Zur Mahnwache zum Tag gegen Gewalt gegen Frauen gab es am Samstag an der Jakobi-Kirche in Peine Lautsprecherdurchsagen in Dauerschleife.