DGB-Tour ist zu Gast in Berufsbildenden Schulen Peine

An den Berufsbildenden Schulen (BBS) des Landkreises Peine wurde in mehreren Klassen als Projekttag die DGB-Tour von engagierten Mitgliedern der Deutschen Gewerkschaftsjugend angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit der Idee, Azubis und Schülern demokratische Möglichkeiten der Mitbestimmung in Ausbildung und Betrieb näher zu bringen, hat die DGB-Jugend demnach das Projekt „Demokratie und Mitbestimmung“ (PDM) entwickelt.

Verteilung von Chancen und Reichtum

Thematisch schlägt das PDM einen Bogen von der gesellschaftlichen Verteilung von Chancen und Reichtum hin zum lösungsorientierten Umgang mit Problemen in der Ausbildung und vereint damit diverse lehrplanrelevante Themen wie Verhältnis von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Interessenvertretung als demokratisches Element, Aufgaben von Gewerkschaften sowie Funktion von Tarifverträgen, berichten die BBS weiter.

Kreative Methoden

Ziel des PDM ist es nach ihren Angaben, den Auszubildenden vorhandene Mitbestimmungsmöglichkeiten näher zu bringen und sie zu motivieren, diese Möglichkeiten im Berufsalltag aktiv zu nutzen. Die von den Referenten Michael Kettmann und Miriam Eck eingesetzten kreativen Methoden zur Vermittlung der Inhalte orientierten sich am Berufsalltag der Jugendlichen.

Die Bilanz: Der Austausch fand auf Augenhöhe statt, motivierte die betroffenen Klassen in besonderem Maße und führte zu interessanten und kontroversen Austauschen und Diskussionen.

