Sattelschlepper und Maschinen in Mehrum gestohlen

Mehrum. Der Sattelschlepper tauchte wenig später bei Magdeburg auf. Die Peiner Polizei bittet um Hinweise – ebenso zu einem Diebstahl in Groß Lafferde.

Im Gewerbegebiet bei Mehrum haben Unbekannte zwischen Montagvormittag und Dienstagmorgen eine Sattelzugmaschine samt Auflieger, Geräte und Maschinenteile gestohlen. Das berichtet Peines Polizei – und bittet um Zeugenhinweise.

Am Dienstagmorgen bemerkte ein Firmenmitarbeiter den Diebstahl: Vom Gelände stahlen die Täter den Sattelzug, aus Lagerräumen und Hallen Schweiß- und Reinigungsgeräte und Getriebe. Der Gesamtschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Durch serienmäßig im Fahrzeug installierte Technik konnte der Sattelschlepper einige Zeit später in Burg bei Magdeburg gefunden werden. „Die gestohlenen Maschinen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr an Bord“, erklärt Peines Polizei. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Peine entgegen.

Brennholzdiebstahl in Groß Lafferde

Zwischen dem 1. und 3. Oktober – jeweils zur Mittagszeit – ist von einem Firmengelände in Groß Lafferde Brennholz gestohlen worden. Die Buchenscheite lagerten auf einem umzäunten Grundstück. „Der Zaun ist durchschnitten worden“, berichtet die Peiner Polizei. Demnach transportierten die Täter etwa ein Raummeter Holz ab. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Vechelde entgegen.

