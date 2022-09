Denstorfer Chor im Aufwind: Das sind die Erfolgsrezepte

Chöre haben große Nachwuchssorgen, leiden unter Mitgliederschwund und lösen sich leider auch oft auf. Corona war da häufig der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Die Chorgemeinschaft Denstorf jedoch widersetzt sich dem Trend nach eigenen Angaben. Zwölf neue Mitglieder seit Jahresbeginn bewiesen, so heißt es, dass Singen im Chor trendig sein könne.

Vorsitzender Rolf Seide macht deutlich, dass das Durchschnittsalter bei 71 Jahren gelegen haben und etliche Mitglieder aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden seien. „Uns war klar, dass hier in einigen Jahren die Lichter ausgehen, wenn wir nicht gegensteuern und für jüngere Mitglieder attraktiver werden“, wird er zitiert. Inzwischen liege der Schnitt bei rund 67 Jahren. Dies sei auch zustandegekommen, weil „das Liedgut behutsam modernisiert“ worden sei. Neben „Atemlos“, „Warum hast du nicht nein gesagt“ stünden in Kürze auch „Halleluja“ von Leonard Cohen und ein Udo-Jürgens-Medley an. Zudem habe der Chor mit Janusz Reszka einen Leiter, der die Übungsabende anspruchsvoll, aber mit viel Humor gestalte.

Zudem würden öffentlichkeitswirksame Auftritte für die Mitgliederwerbung genutzt. So gebe es beispielsweise ein Sommersingen und der Chor habe mehrere Auftritte im Festzelt bei der Denstorfer

1000-Jahr-Feier absolviert.

Chor lädt ein zum Rudelsingen

Nun lädt er am Sonntag, 2. Oktober, ab 15.30 Uhr zu einem Weinfest rund um das Dorfgemeinschaftshaus ein. Neben einem Chorauftritt solle es ein Rudelsingen geben. Hierbei fungierten einzelne Chormitglieder als Vorsänger und alle Gäste seien eingeladen mitzusingen. Zudem biete die Chorgemeinschaft monatliche Stammtische, treffe sich zu Boßeltouren, Fahrradausflügen, Haxenessen, zu Grillfesten, Weihnachts- und Silvesterfeiern. Seide: „Unsere Aktivitäten sind vielfältig und ein wichtiger Fixpunkt in der Dorfgemeinschaft. Zudem ist die Bereitschaft der Mitglieder sehr hoch, Aufgaben zu übernehmen, sodass nicht alles beim Vorstand hängenbleibt.“

Für das Rudelsingen gebe es ein äußerst positives Feedback. Wenn es weiter so gut laufe, sollten im nächsten Jahr Rudelsing-Partys geplant werden, um allen Hobbysängerinnen und -sängern ein niedrigschwelliges Angebot für das Chorerlebnis anzubieten.

Nächstes Jahr wird Jubiläum gefeiert

Im nächsten Jahr übrigens feiert die Chorgemeinschaft Denstorf feiert 75-jähriges Bestehen. Mit 70 aktiven Mitgliedern sei der Chor der größte in der Gemeinde Vechelde. Übungsabende: montags ab

19.30 Uhr im DGH Denstorf.



