Polizei Peine Motorroller brennt in Peiner Stadtpark – Diebstahl in Parfümerie

Gegen 3.30 Uhr ist Mittwochnacht im Peiner Stadtpark ein Feuer ausgebrochen. Dort zeigte sich den Einsatzkräften, dass ein am Brunnen abgestellter Motorroller in Vollbrand stand und durch die Feuerwehr gelöscht werden musste.

Neben der Brandursache ermittelt die Polizei nun auch, woher der Roller, der durch das Feuer vollständig zerstört wurde, stammt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Peine, (05171) 9990.

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer in Peine

Einen 26-jährigen Autofahrer hat die Polizei am Dienstagnachmittag auf der Falkenberger Straße in Peine gestoppt. Der Mann fuhr seinen Wagen mit 1,1 Promille deutlich alkoholisiert. Wie sich herausstellte, war er auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so dass er sich nun gleich mehreren Strafverfahren gegenübersieht.

Dieb stiehlt Waren aus Peiner Parfümerie

Gegen 13.30 Uhr hat am Dienstag eine Mitarbeiterin einer Parfümerie in der Peiner Fußgängerzone mitgeteilt, dass ein Mann soeben mehrere Gegenstände aus der Auslage gestohlen habe. Anschließend sei er in die Fußgängerzone geflüchtet, so die Polizei. Die 35-jährige Zeugin konnte den Dieb gut beschreiben, und so gelang es einer Streifenwagenbesatzung, den Mann kurze Zeit später in der Nähe des Rathauses zu erkennen. Bei der anschließenden Kontrolle des 42-jährigen Mannes konnte das Diebesgut aus der Parfümerie aufgefunden werden. Außerdem trug er weitere Gegenstände bei sich, die möglicherweise ebenfalls aus Diebstählen stammen. Die Ermittlungen dazu laufen nun an.

red

