Wendeburg. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag etwa 150 Ziegelsteine von einer Baustelle mitgehen lassen. Peines Polizei ermittelt.

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Wendeburg etwa 150 Steine mitgehen lassen. (Symbolbild)

Polizei Peine Polizei: „Ungewöhnlicher Diebstahl“ in Wendeburg

Unbekannte haben in Wendeburg in der Nacht zu Donnerstag Maurerziegel gestohlen. Wie die Peiner Polizei mitteilt, musste ein Bauherr am Donnerstagmorgen auf einer Baustelle im Meierholz feststellen, dass über Nacht etwa 150 Steine mitgenommen haben. Die Polizei ermittelt.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Peine:

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de