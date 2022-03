Feuer in Ilsede: Wohnhaus in Groß Bülten brennt komplett aus

Kreis Peine. Am Freitagmittag brennt ein Wohnhaus in Groß Bülten im Kreis Peine komplett aus. Zwei Personen haben sich aus dem Haus gerettet.

Ein Wohnhaus in Groß Bülten im Kreis Peine hat am Freitag gebrannt. Dutzende Feuerwehrleute halfen. Video: Celine Wolff

Ein Wohnhaus in Groß Bülten, Kreis Peine, in der Straße Schönebeck, steht derzeit in Flammen. Es gibt eine starke Rauchentwicklung. Zwei Personen konnten sich laut Rainer Czach, Gemeindepressesprecher, aus dem Haus retten. Ein Bewohner kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Fritteuse löst Großbrand in Groß Bülten aus

Alarmiert worden die Feuerwehren um 13.11 Uhr zu einem PKW-Brand am Gebäude. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich jedoch um einen Hausbrand handelt, der durch eine Fritteuse ausgelöst wurde. Zuerst versuchten die Feuerwehrmänner und -frauen, die Flammen von innen zu bekämpfen. Da sich diese jedoch zu schnell ausbreiteten und das Haus zu schnell in Vollbrand geraten ist, wurde dieses Vorgehen laut Czach zu gefährlich und der Angriff von innen wurde abgebrochen.

Mit Hilfe einer Drehleiter wurde der Brand dann von außen über das Dach weiter bekämpft. „Es ist noch nicht absehbar, wann der Brand vollständig gelöscht ist.“, sagt Czach. Bewohnbar sei das Haus danach nicht mehr.

Feuerwehr im Einsatz bei Hausbrand in Groß Bülten Feuerwehr im Einsatz bei Hausbrand in Groß Bülten Ein Wohnhaus in Groß Bülten hat am Freitagnachmittag gebrannt. Die Feuerwehr rückte zum Löschen aus. Foto: Celine Wolff (16), Phil-Kevin Lux-Hillebrecht (11)

Wie die Fritteuse in Brand geraten ist, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. „Das müssen die Brandschutzermittler klären“, erklärt Czach.

Mehrere Ortsfeuerwehren beim Großbrand in Einsaz

Neben den Ortsfeuerwehren Groß Bülten, Bülten, Groß Ilsede, Klein Ilsede, Solschen, Oberg und die Drehleitergruppe von der Kreisstadtwehr Peine sind auch Rettungssanitäter und Polizeibeamte im Einsatz. Ungefähr 50 Feuerwehrmänner und -frauen versuchen, den Brand zu löschen.

Die Eigentümer des Hauses haben die Löscharbeiten von der Straße aus beobachtet. Sie waren unterwegs. Als sie nach Hause kamen, hat ihr Haus bereits in Flammen gestanden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

