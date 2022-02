Peiner Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht in Meerdorf

Die Polizei in Edemissen nimmt Hinweise zu der Unfallflucht in Meerdorf am vergangenen Freitag entgegen. (Symbolbild)

Die Peiner Polizei sucht einen Autofahrer, der am 11. Februar einen Unfall in Meerdorf verursacht hat, sich aber unerlaubt entfernte. Gegen 13.15 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem roten Daimler Chrysler die Duttenstedter Straße in Richtung Duttenstedt, als ihm in der abknickenden Vorfahrt in Höhe der Woltorfer Straße ein dunkler Pkw entgegenkam.

Dieser Wagen fuhr so weit auf dem falschen Fahrstreifen, dass der 54-Jährige nach rechts auf den Gehweg ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Dort beschädigte er einen Gartenzaun. Der Unbekannte führ in Richtung Rüper weiter.

Der 54-Jährige blieb unverletzt – an seinem Auto und dem Gartenzaun entstand jedoch ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Edemissen unter (05176) 976480.

red

