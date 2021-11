Stederdorf. Die Polizei sucht Zeugen zur Tat auf dem Lidl-Parkplatz in Stederdorf am Samstag.

Diebstahl in Stederdorf

Diebstahl in Stederdorf Diebe schlagen Mann in Stederdorf Geldbörse aus der Hand

Zwei Männer haben am Samstag zwischen 9.20 und 9.50 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Stederdorf einen 55-jährigen Peiner darum gebeten, Geld zu wechseln. Als der Mann sein Portemonnaie aus der Hosentasche zog, nutzten die Täter den Überraschungsmoment und schlugen dem Mann die Geldbörse aus der Hand. Anschließend stahlen sie daraus 250 Euro und flüchteten, teilte die Polizei am Sonntag mit.

So sehen die Täter aus

Die Beamten geben die Beschreibung der Täter wie folgt an: Einer der beiden ist zwischen 45 und 50 Jahre alt. Er trug eine graue Jacke und blaue Jeans, sprach mit russisch-deutschem Akzent und hatte längere graue Haare. Der andere Täter ist zwischen 30 und 45 Jahre alt und hatte dunkle kurze Haare.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine unter (05171) 9990 in Verbindung zu setzen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de