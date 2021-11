Peine – eine große Baustelle

Die Stadt Peine – sie hat viele „Baustellen“. Nicht nur das (künftige) Lindenquartier und den Bau von Mehrfamilienhäusern vielerorts, sondern auch die Fußgängerzone mit ihren leerstehenden Gewerberäumen. Doch zwei „Baustellen“ sind nun Vergangenheit: Im früheren Rother-Haus an der Fußgängerzone eröffnet am Samstag ein Spielwarengeschäft, in das frühere Adler-Haus (Diekmann) ganz in der Nähe ist bereits ein Möbelgeschäft eingezogen – damit sind zwei markante und traditionsreiche Immobilien mit neuem Leben gefüllt, Gott sei Dank. Doch es bleiben eben noch Leerstände und damit die Frage, ob dafür die Mieten noch angemessen sind.

