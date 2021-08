Unfallfluchten im Kreis Peine: Polizei sucht Zeugen

Ölsburg/Wendeburg. Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Fällen in Ölsburg sowie in Wendeburg.

Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 12 und 12.20 Uhr auf dem Parkplatz der Straße Am Kalischacht in Ölsburg einen geparkten Skoda beschädigt und ist geflüchtet. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Ilsede unter (05172) 370750.

Zweiter Fall

Am Samstag gegen 21.45 Uhr streifte ein Fahrer vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten VW Tiguan in der Braunschweiger Straße in Wendeburg. Schaden: etwa 4000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Wendeburg: (05303) 990890.

