Peiner Tierheim sucht ein Zuhause für Gabi

Gabi ist eine zehnjährige kleine Mischlingsdame. Trotz ihres Alters liebt sie ausgedehnte Spaziergänge und anschließend auch die Streicheleinheiten von den Tierpflegern, berichtet Heike Brakemeier vom Tierheim. Sie ist gut mit anderen Hunden und auch mit Katzen verträglich. Das Alleine-Bleiben bereitet ihr ebenso keine Probleme. Das einzige Handicap sind ihre Ohren, leider funktionieren sie nicht mehr so gut, allerdings kann sie umso besser gucken und riechen. Über ein bleibendes zu Hause würde sich Gabi sehr freuen.

Lesen Sie auch:

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aufnahmestopp in Peine – Keine Sachspenden mehr abgeben

Fundhund Haku sucht ein neues Zuhause

Das Tierheim Peine an der Fritz-Stegen-Allee 20 in Peine wird vom Tierschutzverein Peine und Umgegend betrieben. Telefonisch zu erreichen ist das Tierheim unter (05171) 52558 oder via E-Mail: info@tierheim-peine.de. Die Öffnungszeiten der Einrichtung sind montags und freitags von 14 bis 16 Uhr, dienstags von 15 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags, 11 bis 13 Uhr. Mittwochs, donnerstags und an Feiertagen ist das Tierheim geschlossen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de