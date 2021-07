Eintracht-Profi in Ilsede

In Ilsede hat Wolfgang Grobe Einzel und Doppel gewonnen – und bleibt (trotzdem) sicherlich in guter Erinnerung.

Hoher Besuch in unserem Ilseder Tennisverein – also in unserem Dorfclub: Ein „Deutscher Meister“ gibt sich die Ehre, aber er ist ein ganz bodenständiger und netter Typ. Gemeint ist ein gewisser Wolfgang Grobe, von 1976 bis 1982 Fußballprofi bei der Braunschweiger Eintracht und danach bei Bayern München, wo er einst auch besagten Meistertitel errungen hat. Inzwischen spielt der 65-Jährige Tennis für einen Braunschweiger Verein – auch wenn es in der Sportart noch nicht zu diesem Meistertitel gereicht hat, ist sein Tennis sehr gut. In Ilsede jedenfalls hat er Einzel und Doppel gewonnen – und bleibt trotzdem (sicherlich) in guter Erinnerung.

