Offene Pforte Peine diesmal mit Rosen und viel Kunst

Peine. In der Reihe der Offenen Pforte Peine sind am Wochenende mehrere Gärten geöffnet. Was zu sehen ist, lesen Sie hier.

In den Gärten blühen jetzt die Rosen. Sie sind auch in den Gärten der Offenen Pforte Peine zu bewundern.

In der Reihe „Offene Pforte Peine“ sind am Wochenende wieder mehrere Gärten geöffnet und es gibt viel zu sehen. Hier die Termine:

Der Garten von Axel und Renate Burgdorf in Schmedenstedt

Am Sonntag, 18. Juli, öffnen Axel und Renate Burgdorf von 11 bis 17 Uhr ihren Garten an der Straße „Zum Forsthaus 4a“ in Schmedenstedt. In dem zirka 1.400 Quadratmeter großen Garten wachsen Rosen, Hortensien, Funkien und viele weitere Sommer-Blumen. Eine Bambushecke mit vier verschiedenen Sorten Bambus begrenzt den Garten auf einer Seite. Außerdem sind ein kleiner Teich mit einem Bachlauf und ein kleiner Gemüsegarten zu sehen. Erweitert wird der Garten durch eine Blumenwiese. Blumenkübel mit Sommer-Blumen in größerer Anzahl schmücken den gesamten Garten.

Der Garten des Kunsthofs Mehrum

Der Kunsthof Mehrum, Hauptstraße 47/Ecke Alter Gutsweg in Mehrum kann am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr besucht werden. In dem alten Landhausgarten gibt es auf 2800 Quadratmetern viel zu entdecken: Die Streuobstwiese, durch die verschlungene Pfade führen. Der Nutz- und Kräutergarten mit seinem deutlich mediterranen Einfluss, seltene Sträucher und Bäume wie Mönchspfeffer, Tamariske und Gleditschie runden den nicht ganz konventionell angelegten Garten ab. Zahlreiche Blütenpflanzen erfreuen das Auge des Besuchers. Viele Vögel und Fledermäuse finden hier ihr Zuhause. Lauschige Sitzgelegenheiten laden zum längeren Verweilen ein. Bei Regen sitzt man gemütlich unter dem großen Vordach. Exotische und mediterrane Pflanzen, sowie Kräuter können erworben werden.

Und zur Kunst: Unter dem Ausstellungstitel „Artenvielfalt“ präsentiert der Kunsthof Mehrum als Partner von „Rosen & Rüben 2021“ vier bildende Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher Genres. Ulrike Enders zeigt Plastiken, Schirin Fatemi Malerei und Druckgrafik, Carsten Schön Objekte und Birgit Wehmhoyer Fotografie. Die Künstlerinnen und Künstler sind vor Ort, sie zeigen im Skulpturengarten und Ausstellungsraum ihre persönlichen Interpretationen von Artenvielfalt.

„In der angenehmen Atmosphäre des Kunsthofs präsentieren mehrere Künstler Skulpturen, Objekte, und Malerei im Atelier und weitläufigen Garten“, heißt es in der Einladung. Am Samstag, 17. Juli, gibt es zudem ein Gartenkonzert. Das Duo „Cream Flow“ spielt ab 18 Uhr Pop und Soul.

Der Garten von Sabine und Rainer Lange in Wedtlenstedt

Sabine und Rainer Lange öffnen ihren Garten an der Denstorfer Straße 3 in Wedtlenstedt am Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Zu sehen sind in dem 2000 Quadratmeter großen Hausgarten und der 5500 Quadratmeter großen parkähnlichen Gartenanlage jeweils ein Teich, üppige farblich abgestimmten Staudenrabatten, Rosen (Schwerpunkt Strauchrosen) und viele Gehölze.

Der Landkreis wollte die Außenanlage des neuen Verwaltungsgebäudes Kreishaus II zeigen, hat aber aus Krankheitsgründen abgesagt.

