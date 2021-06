Peine. Andere Fahrer mussten am Mittwochmorgen im Bereich der Celler Straße Vollbremsungen machen. Der Alkotest ergab bei dem Mann knapp 0,7 Promille.

Polizei sucht Betroffene Alkoholisierter Fahrer steuert Auto in Peine in Gegenverkehr

Gefährdung des Straßenverkehrs – nach einem Zwischenfall in Peine auf der Celler Straße und im Umfeld am Mittwoch, 2. Juni, 8.30 Uhr, ermittelt die Polizei Peine und sucht Zeugen sowie weitere Betroffene. Grund: Nach Zeugenaussagen sei der 38-jährige Fahrer eines VW Golf vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach links auf die Celler Straße in Richtung der Autobahn 2 gefahren, hierbei zum Teil im Gegenverkehr gefahren und habe mindestens ein entgegenkommendes Fahrzeug zur Vollbremsung veranlasst, heißt es im Polizeibericht.

Plötzliches Abbiegen in die Eschenstraße

Im weiteren Verlauf der Fahrt sei der Mann auf der Straße Schwarzer Weg plötzlich mit seinem Auto von der linken Fahrspur nach rechts in die Eschenstraße eingebogen. Dort habe ein in Richtung Stederdorf und auf der rechten Fahrspur fahrendes Fahrzeug ebenfalls zur Vollbremsung gebraucht werden müssen, um einen Unfall zu vermeiden. Der Fahrer des Golfs soll mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten im Verlauf der Fahrt begangen haben, so Pintak.

Zeugen helfen bei Ermittlungen

Aufgrund der Zeugenaussage konnte der 38-jährige Fahrer von der Polizei ermittelt werden, heißt es weiter. „Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille.“ Daraufhin habe die Polizei die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und den Führerschein des Mannes sichergestellt. Die Weiterfahrt sei ihm untersagt worden.

Der Polizeisprecher weiter: Die Polizei sucht Zeugen oder weitere Geschädigte, denen im Tatzeitraum der graue VW-Golf aufgefallen ist. Sie sollen sich bei den Beamten der Polizei Peine unter (05171) 9990 melden.

red