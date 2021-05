Hohenhameln. Ins Krankenhaus musste eine Frau, die am Donnerstag mit ihrem Auto in Hohenhameln mit dem Wagen eines 50-Jährigen kollidierte.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos wurde eine Frau in Hohenhameln am Bein verletzt.

Fahrerin bei Unfall in Hohenhameln am Bein verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag eine Autofahrerin in Hohenhameln verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte am Freitag, 12.20 Uhr, ein 50-Jähriger mit seinem Auto von der Straße Breitebuschfeld in die Straße Ackerrain einbiegen.

Dabei habe er offensichtlich die Vorfahrt einer 34-jährigen PKW-Fahrerin missachtet. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 34-Jährige wurde erheblich am Bein verletzt und musste ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

red