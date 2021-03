Unfall zwischen Equord und Solschen - Fahrer schwer verletzt

Am Montagabend ist es gegen 19.10 Uhr auf der Landesstraße 413 zwischen Solschen und Equord zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein ungefähr 30 Jahre alter Mann ist mit seinem BMW Kombi aus Hannover kommend von der Fahrbahn abgekommen. An einem ersten Baum fuhr nach bisherigen Erkenntnissen knapp vorbei, streifte jedoch einen zweiten Baum und kam an einem dritten Baum zum stehen. Das muss mit einer hohen Geschwindigkeit passiert sein, da wohl der Zusammenstoß mit dem zweiten Baum die Fahrerseite aufriss. Die Türen und Reifen wären im Umkreis verstreut gewesen. Das berichtete Sebastian Haupt, Gemeindepressewart der Feuerwehr Hohenhameln.

35 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz

Der Fahrer konnte schwer verletzt aus dem Wagen befreit und in ein Klinikum gebracht werden. Die Feuerwehren Hohenhameln, Mehrum und Equord waren mit 35 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Die Landesstraße 413 musste für die Aufnahme des Unfalls laut Sebastian Haupt komplett gesperrt werden.

red