Peiner Fundtier: Meeka sucht ein Zuhause

Katze Meeka wurde am 8. September im Tierheim schweren Herzens abgegeben, berichten die Peiner Tierheimmitarbeiter. Meeka ist am 28. Mai 2016 geboren und hat bislang nur in der Wohnung gelebt. Die Besitzerin hat jedoch mitgeteilt, dass Meeka unbedingt Freigang benötige. Sie war allein in der Wohnung sehr unglücklich und hat auch Besucher beziehungsweise fremde Menschen attackiert. Meeka sei eine sehr spezielle Katze, die ihre Artgenossen nicht wirklich brauche, heißt es. Kinder sollten nicht in ihrem neuen Zuhause leben. Die Glückskatze fühlt sich im Tierheim nicht wohl, alle Artgenossen stressen sie. Daher sucht Meeka nun dringend ein neues, liebevolles Zuhause, in dem sie viel Zuneigung bekommt.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: (05171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de.

red