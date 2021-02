Gadenstedt. Vier Zeugen berichteten der Polizei, dass der Mann ohne Führerschein in der Düsteren Straße in Gadenstedt unterwegs war.

Mann fährt ohne Führerschein in Gadenstedt

Ein 33-jähriger Ilseder soll am Samstag, 20. Februar, um 21.17 Uhr ohne Führerschein mit einem VW-Passat in der Düsteren Straße in Gadenstedt gefahren sein.

Ein Verfahren wurde eingeleitet

Das gehe – so die Polizei in einer Mitteilung – aus den Angaben von vier Zeugen im Alter von 22 bis 44 Jahren hervor. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

red