Mann entsorgt unerlaubt Abfall in Vöhrum

Ein Anwohner hat am Samstagmorgen beobachtet, wie ein 86-Jähriger aus seinem Auto seinen Heckenschnitt und Efeu unerlaubt an der Mergelkuhle südlich von Vöhrum in der Verlängerung der Schwicheldter Straße entlud.

Es wurde Anzeige erstattet

Die Begründung: Auch andere entsorgten hier Müll. Nach der Anzeige wurde er laut Polizei anhand des Kennzeichens ermittelt. Er soll die Abfälle wieder abholen und muss sich wegen unerlaubter Abfallbeseitigung verantworten.

red