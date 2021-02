Drei Pferde sind am späten Samstagabend in Groß Gleidingen von einem Zug tödlich verletzt worden. Sie sind von ihrer Koppel in Groß Gleidingen entwichen und über die Bahnstrecke gelaufen.

Die Pferde wurden von einem Zug erfasst

Hier wurden sie von einem Güterzug erfasst. Laut Polizei musste die Strecke für 90 Minuten für jeglichen Bahnverkehr gesperrt werden.

red