Täter durchsuchen nach Einbruch Wohnung in Peine

Einbrecher haben zwischen Dienstag, 1. Dezember, 20 Uhr, und Donnerstag, 4. Februar, 16.20 Uhr, die Tür zu einer Wohnung im Pfingstanger in Peine aufgehebelt und so in die Wohnung gelangt. Hier durchsuchten sie die Räume nach Beute.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Laut Polizei muss noch geprüft werden, ob etwas gestohlen wurde. Der Sachschaden beträgt 100 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchs ein und bittet Zeugen sich zu melden unter (05171) 9990.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red