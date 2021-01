Einbrüche in Groß Ilsede und Peine

Groß Ilsede. In Groß Ilsede hebelten verschafften Täter sich Zugang über das Aufhebeln eines Fenster. In Wendeburg brachen Unbekannte eine Terrassentür auf.

Unbekannte sind zwischen Montag, 25. Januar, 20 Uhr, und Dienstag, 26. Januar,

0 Uhr, in ein Wohnhaus im Nachtigallenweg in Groß Ilsede eingebrochen. Zutritt verschafften sie sich laut Polizei über ein Fenster, das sie aufhebelten. Es wird noch ermittelt, ob Gegenstände gestohlen wurden. Es entstand ein Schaden von mindestens 200 Euro.

Auch in Wendeburg gab es einen Einbruch

Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr, bis Montag, 10.30 Uhr, in einem Wohnhaus im Zweidorfer Ring in Wendeburg. Unbekannte brachen eine Terrassentür auf, gelangten so in ein Wohnhaus und stahlen hier laut Polizei Schmuck. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizei Salzgitter um Zeugenhinweise, (05341) 18970.

red