Fridays for Future Peine – Erdöl-Protest auf der Brücke

Die Peiner Fridays-for-Future-Gruppe hat am Freitag mit einem Transparent an der Fußgängerbrücke am Bahnhof gegen Erleichterungen für die Erdgas- und Erdölindustrie protestiert.

Auf Gefahren für die Umwelt durch die Erdöl- und Erdgasförderung haben Jugendliche der Ortsgruppe Peine der Klimaschutzbewegung Fridays for Future am Freitag mit einer Aktion hingewiesen: Sie hängten ein Transparent mit der Aufschrift "Öl und Gas = keine Brückentechnologie" am Geländer der Fußgängerbrücke am Bahnhof in Peine auf.

Der Hintergrund der Aktion gegen geplante Erleichterungen für Erdgas- und Erdölindustrie: Die niedersächsische Landesregierung plane eine Senkung der Förderabgaben auf Erdöl und Erdgas auf den bundesrechtlichen Mindestsatz. Nach Rechtsstreitigkeiten mit Unternehmen der Industrie (RWE, Exxon und Shell), solle die Änderung bereits nächste Woche verabschiedet werden. Ein Vertrag mit der Förderindustrie solle diese Erleichterungen zusätzlich bis 2030 festschreiben.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kritik: "Das Land küsst der Industrie die Füße"

Die Kritik der Fridays for Future-Bewegung: "Mit dieser faktischen Subventionierung von Erdgas und Erdöl rennt die Große Koalition in die völlig falsche Richtung. SPD und CDU möchten Erdgas und Erdöl als saubere Brückentechnologie verkaufen, obwohl schon lange klar ist, dass fossile Energieträger sich nicht mehr rechnen und massiv zur Erderwärmung beitragen." Marlene Vogelsang wählt ein drastisches Bild: "Anstatt die Energiewende voranzutreiben und Erneuerbare zu fördern, küsst die Landesregierung der Erdgas- und Erdölindustrie die Füße."

Niedersachsen sei Deutschlands Erdgasland Nummer eins. 94 Prozent des Erdgases würden hier nach offiziellen Statistiken produziert. 2017 verursachte Erdgas fast die Hälfte aller Emissionen des Primärenergieverbrauchs. Bei der Förderung werde zusätzlich Methan ausgestoßen, ein Treibhausgas, das um ein Vielfaches klimaschädlicher sei als Kohlendioxid. Zusätzlich sei es in den letzten Jahren immer wieder zu Berichten über Erdbeben durch Fracking und zu einem erhöhten Krebsrisiko in den betroffenen Regionen gekommen.

Auch der Landkreis Peine sei betroffen, so die Peiner Fridays for Future-Aktivisten weiter. In der Gemeinde Edemissen betreibe der Konzern Vermilion Energy Germany zwei Förderfelder mit Erdöl-Förderungsrechten bis 2030. In Wendesse grenze das Gebiet an zwei Naturschutzgebiete.

Appell an die Landtagsabgeordneten Möhle und Plett

Die Peiner Klimaschutzgruppe appelliert an die beiden Peiner Landtagsabgeordneten Christoph Plett (CDU) und Matthias Möhle (SPD), der geplanten Senkung der Förderabgaben auf Erdöl und Erdgas nicht zuzustimmen: "Wir fordern sie dazu auf, die Gefahren der Förderung von Erdöl und Erdgas für die betroffenen Regionen und ihren Einfluss auf die Erderwärmung zu erkennen und entsprechend zu handeln. Eine Stimme für die Senkung der Abgaben wäre eine Stimmen gegen die Energiewende und die Gesundheit der Bürger vor Ort."

Mehr zu Fridays for Future: