Raus aus dem Wendeburger Auezentrum, rein in den Verkaufswagen

Der Verkaufswagen an der Neuen Straße in Wendeburg ist an drei Tagen der Woche geöffnet. Hier bedient Mona Scheffler einen Kunden.

Wendeburg. Das Geschäft der Landfleischerei Finke & Osterloh im Auezentrum ist zu. Der Verkauf geht tageweise am alten Standort an der Neuen Straße weiter.

Das war´s: Der Pachtvertrag für den Laden der Landfleischerei Finke & Osterloh im Wendeburger Auezentrum ist abgelaufen, das Geschäft wurde zum Jahresbeginn geschlossen. Das ist die schlechte Nachricht. Aber es gibt auch eine gute: mittwochs, donnerstags und freitags steht ein Verkaufswagen vor dem Osterloh-Stammgeschäft an der Neuen Straße in Wendeburg. Dort gibt es dasselbe Angebot wie bisher im Laden, auch Mittagstisch zum Abholen kann bestellt werden.

„Mit den ersten zwei Verkaufs-Wochen bin ich sehr zufrieden“, sagt Geschäftsinhaber Mik Szentmiklossy. Der Verkaufswagen werde besser angenommen als der Laden im Auezentrum zuletzt. Steigern sich die Zahlen weiter, öffne er den Verkaufswagen auch samstags. Eventuell öffne er auch den Laden im Stammgeschäft an der Neuen Straße wieder. Doch das ist Zukunftsmusik. Zuvor wären auch größere Umbauarbeiten erforderlich. „Aber darüber entscheide ich in einem Jahr“, sagt Mik Szentmiklossy.

Verkaufswagen ist mittwochs, donnerstags und freitags da

Im Jahr 2011 hatte er den Traditionsbetrieb von Fleischermeister Fritz Osterloh übernommen, inklusive des Konzeptes, das Vieh „lebend ab Hof“ zu holen, und zwar nur von bäuerlichen Familienbetrieben. Ehe es geschlachtet wurde, blieb es eine Nacht im Stall der Schlachterei, um sich vom Transport zu erholen – auch wenn die Wege kurz waren. Das mache die Qualität des Fleisches aus, sagte er in einem Gespräch mit unserer Zeitung im November 2016. „Es ist zwar etwas teurer, aber besser.“

In der Zwischenzeit schlachtet Szentmiklossy nicht mehr selbst. „Zu hohe Auflagen, zu hohe Kosten“, begründet er seine „rein wirtschaftliche Entscheidung“. Wie fast überall, so auch in Wendeburg: „Die Kunden wollen hohe Qualität, aber nur die wenigsten sind bereit, auch den entsprechenden Preis dafür zu bezahlen.“ Ein Kollege im Peiner Südkreis, in Solschen, schlachte jetzt für ihn. Die Schweine beziehe er immer noch von denselben Bauern wie bisher, unter ihnen ist einer aus Bortfeld. „Da hat sich nichts geändert.“

2015 hat Szentmiklossy seinen Betrieb erweitert und die Dungelbecker Schlachterei Finke dazugepachtet. Dorthin, in die größere Produktionsstätte, hat er auch die Wurstproduktion verlagert. Mittlerweile ist Dungelbeck der Hauptsitz des Unternehmens.

Der Verkaufswagen an der Neuen Straße in Wendeburg ist geöffnet: mittwochs und donnerstags von 8 bis 13 Uhr und freitags von 8 bis 18 Uhr.