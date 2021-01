Wendeburg und Bortfeld bilden die neue Fachgruppe Batteriebrände

Neue Entwicklungen in der Autowelt bringen neue Aufgaben für die Feuerwehren. Eine davon sind Elektro-Fahrzeuge. Geraten sie in Brand, wird vor allem im Innern der Batterie Energie freigesetzt. Der Brand springt von Teilzelle zu Teilzelle und muss dort gelöscht werden. Hierfür hat die Kreisfeuerwehr Peine eine „Löschlanze“ gekauft. Sie kostete rund 8000 Euro und ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Wendeburg-Kernort stationiert. Die Freiwilligen Feuerwehren Wendeburg-Kernort und Bortfeld bilden die neue „Fachgruppe für Batteriebrände“ im Landkreis Peine.

Mit der Löschlanze können Brände von Lithium-Ionen-Akkus bei Kraftfahrzeugen schnell und effizient gelöscht werden. Die Lanze werde mit Kraft in die Batterie gerammt, berichtete Gemeindebrandmeister Bernd Hlawa in der digitalen Sitzung des Wendeburger Feuerschutzausschusses. Der Brand werde in den Zellen direkt durch das eintretende Wasser aus der Lanzenspitze bekämpft.

Gemeinde Wendeburg hat zwei Betriebe mit hohem Batterieaufkommen

Die Aufgabe wurde Wendeburg und Bortfeld übertragen, weil die Autobahn A2 mit zu ihrem Einsatzgebiet gehört – und weil es in der Gemeinde Wendeburg zwei Unternehmen mit hohem Aufkommen an Elektro- Batterien gibt: Im Logistikzentrum von Volkswagen in Harvesse und bei Duesenfeld im Wendeburger Kernort. Die Aktiven der beiden Wehren werden für den Einsatz mit der Lösch-Lanze ausgebildet. Corona-bedingt könnten zurzeit jedoch keine weiteren Schulungen stattfinden. Sie sollen jedoch so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden. Die Lanze habe sich bereits bei einem Einsatz in Bülten bewährt, berichtete der Gemeindebrandmeister weiter.

Das war im Mai vergangenen Jahres. Auf dem Hof des Postverteilzentrum Peine brannten sechs Elektro-Fahrzeuge. Foto: Harald Meyer/Archiv

Die Löschlanze sei relativ einfach zu handhaben, sagt Alexander Lehne, zweiter stellvertretender Ortsbrandmeister der Kernort-Wehr im Gespräch mit unserer Zeitung. Wichtig sei es, zu wissen, an welcher Stelle die Lanze angesetzt werden muss. Diese Information entnimmt die Feuerwehr dem Fahrzeug-Datenblatt, das es für jedes Fahrzeugmodell gibt. Abrufen könnedn die Einsatzkräfte das Rettungsblatt im Internet über einen Laptop. „Besser noch, es ist in jedem Auto hinter der Sonnenblende deponiert – das erleichtert uns die Arbeit“, sagt Alexander Lehne. Verstärkungen des Autorahmens, Sitz der Airbags, Notbremsassistenten, neue Materialien – diese und viele Dinge mehr sind auf den Karten vermerkt. Wichtige Informationen für die Einsatzkräfte Feuerwehr, um zu wissen, wo genau an der Karosserie zum Beispiel Rettungsschere und Spreitzer effektiv angesetzt werden können. „Die neueren Fahrzeuge haben schon einen QR-Code, über den wir die Informationen abrufen können“, erklärt Lehne weiter.

Kreisfeuerwehr fordert nach Großeinsatz Kauf von Container

Bei Duesenfeld in Wendeburg haben bereits zwei Mal Batterien gebrannt, kurz nach Weihnachten 2019 und Ende Januar 2020. Das Unternehmen an der Rothbergstraße im Wendeburger Kernort recycelt Lithium-Ionen-Batterien.

Im Mai vergangenen Jahres waren auf dem Gelände des Postverteilzentrums in Peine – unter anderem - sechs Elektro-Fahrzeuge in Brand geraten. Über mehrere Stunden waren 65 Feuerwehrleute im Einsatz. Das Problem beim Löschen: Kurzschlüsse in den Akkus der Fahrzeuge fachten die Brände immer wieder an. Die Feuerwehren Kernstadt-Peine und Vöhrum Hilfe holten sich Hilfe von der Werksfeuerwehr von VW in Wolfsburg. Sie verfügte damals bereits über ein Löschlanze. Mit einem Kran wurden die Wracks schließlich in einen mit Wasser befüllten Container getaucht.

Die Kreisfeuerwehr forderte nach diesem Großeinsatz den Kauf eines Containers. Der Landkreis sei mit der Peiner Entsorgungsgesellschaft (PEG) im Gespräch über die Beschaffung eines solchen Löschcontainers, sagte Fabian Laaß, Pressesprecher des Landkreises Peine, zum aktuellen Stand. Wichtig sei, eine Bereitschaft mit einem Trägerfahrzeug sicherzustellen – an sieben Tagen der Wochen rund um die Uhr. „Des Weiteren wird parallel der Kauf einer flüssigkeitsdichten Mulde durch die Kreisfeuerwehr vorbereitet.“