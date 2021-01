Lebenshilfe Peine unterstützt Menschen mit Autismus

Lucas arbeitet mit Jonas Urbaniak am „Stark“-Kasten, während Marius und Christopher Andermark durch die Lebenshilfe-Zeitschrift „Sei dabei“ blättern.

Die Lebenshilfe Peine-Burgdorf hat das Angebot ihrer Tagesförderstätte in Berkhöpen erweitert und bietet nun auch individuelle Unterstützung für Menschen mit Autismus an. Zwei junge Menschen werden bereits erfolgreich im Alltag begleitet, Lucas und Marius, berichtet Romana Ringel, Pressesprecherin der Lebenshilfe. „Die beiden kommen täglich in die Tagesförderstätte und finden hier zum ersten Mal eine Umgebung, die auf ihre Bedürfnisse angepasst ist.“

Lucas und Marius werden schon seit längerem von der Lebenshilfe unterstützt, berichtet sie weiter. Es sei jedoch immer wieder zu Schwierigkeiten im Miteinander gekommen. „Es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen mit Autismus zum Beispiel selbst- oder fremdgefährdendes Verhalten zeigen, wenn ihre Umgebung für sie nicht optimal ist oder etwas in ihr sich plötzlich verändert. Das ist für niemanden schön und solche kritischen Situationen wollen wir unbedingt vermeiden. Deshalb musste ein neues Konzept für die Begleitung her“, erklärt Christopher Andermark, Leiter der Tagesförderstätten Edemissen, Burgdorf und Peine.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Räumlichkeiten der Förderstätte erweitert und saniert

Für das neue Angebot wurden die Räumlichkeiten der Tagesförderstätte erweitert und saniert. „Mit speziellen Farbkonzepten und individuell gestalteten Rückzugsmöglichkeiten wurde ein Bereich geschaffen, der auf die Bedürfnisse von Menschen mit Autismus ausgerichtet ist“, berichtet Christopher Andermark. „Die Bedürfnisse sind oft ähnlich, unterscheiden sich im Detail aber natürlich von Mensch zu Mensch. Deshalb war es uns besonders wichtig, Lucas und Marius und ihre Eltern bei der Gestaltung der Räume einzubeziehen. Gemeinsam und mit Unterstützung unseres Fachdienstes Autismus haben wir eine wirklich gute Sache entwickelt“, erklärt er. Er freue sich über die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Marius wird seit August in den neuen Räumlichkeiten begleitet. Er habe seitdem kaum noch Schwierigkeiten seinen Alltag zu bewältigen. Mitarbeiter Jonas Urbaniak hilft ihm, den Tag nach seinen Wünschen zu gestalten – und zwar außerhalb der elterlichen Wohnung. „Wie wichtig es ist ‚mal raus zu kommen‘ und andere Menschen zu treffen, haben wir in den vergangenen Monaten wohl alle gemerkt“, erzählt Jonas Urbaniak. Auch Marius‘ Eltern sind spürbar erleichtert: „Natürlich entlastet es auch uns, wenn Marius ein paar Stunden mit anderen Leuten zusammen ist und seine Zeit sinnvoll verbringen kann. Wir alle sind dadurch viel weniger gestresst und so wird auch die gemeinsame Zeit wieder entspannter“, sagt Claudia von Renesse, Mutter von Marius.

Seit Mitte November kommt auch Lucas in die Tagesförderstätte. „Lucas fühlt sich sehr wohl in den neuen Räumen. Man merkt schon nach dieser kurzen Zeit, dass er gelassener ist und offenbar gut gefördert wird“, berichtet Tanja R., Mutter von Lucas.

Was ist Autismus?

Autismus ist eine Entwicklungsstörung, die sich unter anderem durch Probleme im sozialen Umgang, Sprachauffälligkeiten, ritualisierte Verhaltensweisen und auf bestimmte Gebiete konzentrierte Interessen zeigt. Menschen mit Autismus benötigen manchmal aufgrund ihrer besonderen Wahrnehmung und darauf aufbauenden Bedürfnisse besondere Aufmerksamkeit seitens ihres Umfelds. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung wurden deshalb in mehreren Weiterbildungen auf die neuen Aufgaben vorbereitet. Dazu gehörten Seminare zum Thema Autismus-Spektrum, Deeskalationstrainings und Übungen zum Umgang mit selbst- und fremdgefährdendem Verhalten.

Die Erfahrungen, die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Angehörige während der Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten gesammelt haben, sollen in die Weiterentwicklung verschiedener Maßnahmen einfließen. Die Lebenshilfe hat deshalb Anfang des Jahres einen Fachdienst Autismus gebildet, der künftig bedarfsgerechte Angebote für Menschen mit Autismus entwickeln, Netzwerke aufbauen und Konzepte erarbeiten soll.

Menschen begleiten und möglichst selbstbestimmt leben lassen

Aufgabe der Lebenshilfe Peine-Burgdorf ist es, Menschen mit und ohne Behinderung dabei zu begleiten, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden und ihr Privat- und Arbeitsleben möglichst selbstbestimmt zu gestalten. Die Lebenshilfe Peine-Burgdorf hat an 29 Standorten im Landkreis Peine und in der Region Hannover 1700 Plätze für Menschen mit und ohne Behinderung. Sie werden von 660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeleitet und betreut.