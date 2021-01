Wegen Corona: Peiner Rathaus muss sich mehr abschotten

Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie vergibt die Peiner Stadtverwaltung die Termine für Besucher des Rathauses ab sofort noch restriktiver als bisher: Darauf weist die Rathausverwaltung hin und bittet die Bevölkerung um Verständnis.

Die Mitarbeiter der Verwaltung werden bei Terminvereinbarungen ab sofort auf die zwingende Notwendigkeit hinweisen und diese auch erfragen. Stadtrat Christian Axmann appelliert: „Nutzen Sie deshalb als aller Erstes die elektronischen Möglichkeiten. Die Mitarbeitenden im Peiner Rathaus sind per Telefon oder E-Mail erreichbar, auch in den Fällen, in denen sich die jeweilige Kontaktperson im Homeoffice befindet.“ Die Verwaltung bittet zudem diejenigen, die bereits einen Termin im Rathaus vereinbart haben, diesen aufgrund der aktuellen Lage kritisch zu hinterfragen, ob die Wahrnehmung tatsächlich erforderlich ist. „Sollten Sie die Frage verneinen, rufen Sie im Peiner Rathaus unter (05171) 49490 an und informieren Sie uns. Sie helfen damit, weitere Kontakte zu reduzieren“, appelliert Axmann.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Stadt Peine hat mit bisheriger Strategie „gute Erfahrungen“ gemacht

Die Stadt Peine hat durch die Corona-Pandemie die Besuche im Rathaus deutlich einschränken müssen: Ein persönlicher Kontakt ins Haus ist seit einigen Monaten ausschließlich mit einer vorherigen Terminabstimmung möglich; am Eingang wird eine Einlasskontrolle vorgenommen. Seit Mitte Dezember sind aufgrund des Infektionsgeschehens die Terminvergaben nochmals reduziert worden; die Kontakte sollen sich auf die ausschließlich zwingend notwendigen Vorsprachen beschränken.

„Die Peiner Stadtverwaltung hat mit ihrer Vorgehensweise gute Erfahrungen gemacht, zum einen die Kontakte in das Rathaus deutlich zu reduzieren, auf der anderen Seite den Bürgern trotzdem notwendige Behördengänge zu ermöglichen“, zieht Christian Axmann Bilanz. Zur weiteren Reduzierung von Kontakten besteht ab sofort nicht mehr die Möglichkeit, Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten („Knöllchen“) in bar einzuzahlen: Vielmehr möge die Bevölkerung das Geld überweisen.