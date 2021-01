Jugendfeuerwehrwartin Barbara Balke (von links) nach der Übergabe der Lebensmittel an die Mitarbeiterinnen der Peiner Tafel: Dagmar Nebes, Helga Mai und Birgit Kegel.

Vechelde. Nachwuchsabteilung hat Lebensmittel, die sie für ihre Veranstaltungen zum 50-jährigen Bestehen verwenden wollte, an bedürftige Menschen abgegeben.

Jugendfeuerwehr Vechelde/Wahle spendet an Peiner Tafel

Die Jugendabteilung der Feuerwehr Wahle – sie ist inzwischen im Seniorenalter: Vor 50 Jahren hat die damals noch selbständige Ortswehr ihre Nachwuchsabteilung gegründet – die erste in der heutigen Gemeinde Vechelde. Nach der Fusion der Feuerwehren Vechelde und Wahle vor mehr als elf Jahren haben sie den Dienstbetrieb als Jugendfeuerwehr Vechelde/Wahle fortgesetzt.

Aus den Wahler Ursprüngen heraus, besteht die Jugendabteilung also nunmehr seit 50 Jahren. Im Gründungsmonat September sollte das gebührend gefeiert werden: Bei den Veranstaltungen wollte die Jugendabteilung die eingelagerten Lebensmittel verbrauchen. Doch die Pandemie hat einen Strich durch diese Rechnung gemacht: Wegen "Corona" mussten die Feiern ausfallen.

Drei Kisten – gefüllt mit Lebensmitteln – gehen an die Tafel

Was sollte aber mit den Lebensmitteln geschehen? Die Betreuerinnen und Betreuer der Jugendabteilung haben nur kurz überlegt werden – dann wuchs die Idee, die Lebensmittel Menschen zukommen zu lassen, die auf Unterstützung angewiesen sind. "Deshalb haben wir Kontakt mit der Peiner Tafel aufgenommen und einen Übergabetermin vereinbart", berichtet die Jugendfeuerwehr. Drei Kisten – gefüllt mit Kaffee, Eistee-Instantpulver, Speiseöl, Marmelade, Apfelmus, Sirup, Apfelsaft, Sauerkirchen und Zucker – hat sie den Mitarbeiterinnen der Einrichtung übergeben. Die Freude war groß – einerseits darüber, dass Jugendfeuerwehrwartin Barbara Balke und das Betreuerteam an die Peiner Tafel gedacht haben, und andererseits, dass so viele Lebensmittel zusammengekommen ist.