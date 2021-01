Peiner Kreisbüchereien leihen weiterhin kontaktlos aus

Blick in die Kreisbücherei Wendeburg, auch hier können Bücher, CDs, Spiele und vieles mehr kontaktlos ausgeliehen werden

Peine. In Peiner Kreisbüchereien wie auch in der Kreisbildstelle können weiter kontaktlos Medien ausgeliehen werden. Auch "Wunschtüten" sind möglich.

Nach Terminabsprache können die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Peine in allen Kreisbüchereien und in der Kreisbildstelle weiterhin Bücher, Filme und weitere Medien kontaktlos ausleihen. "Das Angebot wird von der Leserschaft sehr gut angenommen", sagt Franziska Christiansen, Leiterin des Medienzentrums. Die hohe Nachfrage nach der kontaktlosen Ausleihe von Medien verdeutliche den hohen Stellenwert der Kreisbüchereien, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie.

Kreisbücherei Vechelde hat neue Öffnungszeiten

An den sonst geöffneten Nachmittagen können telefonisch oder per Mail Termine mit den Mitarbeitern aus dem Medienzentrum vereinbart werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Kreisbücherei Vechelde seit Januar donnerstags statt mittwochs nachmittags geöffnet hat. Bei der Terminabsprache können Medienwünsche mitgeteilt oder „Wunschtüten“ erbeten werden, teilt der Landkreis weiter mit. „Die Ausgabe erfolgt ausschließlich kontaktlos“, erklärt Katja Schröder, Pressesprecherin des Landkreises. Abholer müssten dennoch eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Wünsche der Leserschaft werden bestmöglich erfüllt

"Bitte haben Sie Verständnis, dass es jederzeit, Corona-bedingt, auch kurzfristig zu Änderungen kommen kann", appelliert Christiansen an die Leserschaft. Auch das Medienzentrum müsse die neue Verordnungslage beachten. Ein besonderer Dank gelte in diesem Zusammenhang den Mitarbeitern vor Ort, die die anstehenden Aufgaben auch mit weniger Personal hervorragend meistern würden.

"Einige Kollegen aus den Kreisbüchereien unterstützen derzeit das Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung, weshalb es im Kreismedienzentrum zu Verzögerungen im Ablauf kommen kann. Trotz dieser äußeren Umstände wird vor Ort jedoch alles getan, um die Wünsche der Benutzer bestmöglich zu erfüllen", so Christiansen.

Aktuelle Informationen, Öffnungszeiten und Kontaktdaten der einzelnen Kreisbüchereien und der Kreisbildstelle können der Homepage des Medienzentrums unter www.kmz-peine.de entnommen werden.