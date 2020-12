Polizei stellt flüchtigen Ladendieb in Peine-Telgte

In einem Lebensmitteldiscounter an der Vöhrumer Straße in Telgte verübte ein 44-Jährigen am Freitag um 14 Uhr einem Ladendiebstahl. Weil eine Alarmsicherung auslöste, konnte er noch im Geschäft von Mitarbeitern angesprochen und kurzzeitig festgehalten werden. Jedoch riss er sich los und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Vöhrum. Dort konnte er im Zuge unmittelbarer Fahndungsmaßnahmen von aufmerksamen Polizeibeamte gestellt werden. Der Täter stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Mehrere Strafverfahren werden gegen ihn eingeleitet, auch weil er gegenüber den Polizisten handgreiflich geworden war und sie beleidigt hatte.

red