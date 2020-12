Chefarzt-Posten im Klinikum Peine kommissarisch besetzt

Das Archivbil zeigt Dr. Helmut Jablonowski an seinem früheren Arbeitsplatz im St.-Elisabeth-Krankenhaus in Salzgitter. Jetzt springt er im Klinikum Peine ein.

Nachdem der Kreis und die Stadt Peine als neue Gesellschafter das Klinikum Peine aus der Insolvenz von der AKH-Gruppe Celle zurückerworben hatten, arbeitet Geschäftsführer Wolfgang Jitschin nun am „Neubeginn“. Dazu gehören auch Wechsel auf der Chefarzt-Ebene. Nach dem schon im Sommer, noch zu AKH-Zeiten, angekündigten Ausscheiden von Dr. Peter Tarillion, Chefarzt der Gastroenterologie/Innere Medizin, zum 1. Dezember, war per Ausschreibung schon ein Nachfolger gefunden worden, dieser Arzt aber hat kurzfristig wieder abgesagt, wie das Klinikum bestätigte. Daraufhin ist nun Dr. Helmut Jablonowski eingesprungen und hat den Chefarzt-Posten kommissarisch übernommen. „Die Stelle ist jedoch weiter vakant und öffentlich ausgeschrieben“, so Sprecherin Sarah Weil-Pütsch. Jitschin und Jablonowski kennen sich bereits von ihren früheren Arbeit in einem Krankenhaus in Salzgitter.

Jo efs Lsfjtubhttju{voh bn Njuuxpdi jo Jmtfef gsbhuf jo efs Fjoxpiofsgsbhftuvoef efs Fy.Cfusjfctsbu eft Lmjojlvnt- Byfm Cvshepsg- obdi Ijoufshsýoefo- {vnbm ejf Qfstpobmjf cjt ebijo opdi ojdiut wfs÷ggfoumjdiu xpsefo tfj/ Mboesbu Gsbo{ Fjoibvt wfsxjft lobqq bvg ejf boebvfsoef Qfstpobmtvdif/ Bcfs xfoo ejftf Difgbs{u.Gsbhf foehýmujh foutdijfefo tfj- eboo xfsef ebt Lmjojlvn ejf ‟hvuf Obdisjdiu" efs Cfw÷mlfsvoh bvdi njuufjmfo/