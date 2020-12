Nach Sachbeschädigungen an zwei Fahrzeugen an der Kommerzienrat-Meyer-Allee in Peine im Zeitraum zwischen Sonntag, 6. Dezember, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 7. Dezember, 7 Uhr, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. An zwei geparkten Fahrzeugen der Marke Daimler seien die jeweils rechten Reifen zerstochen worden. An einem der Fahrzeuge sei zudem der Lack zerkratzt worden. Die Schadenshöhe werde derzeit ermittelt.

Hinweise: (05171) 9990.

red