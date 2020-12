Sparkasse Peine besetzt wichtige Positionen neu

Die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine hat wichtige Positionen in ihrem Haus neu besetzt. Marcel Schmidt ist ab sofort als Bereichsdirektor für das gesamte Firmenkundengeschäft bei der Sparkasse verantwortlich. Dennis Müller leitet als Bereichsdirektor den gesamten Bereich Private Banking & Unternehmenskunden. Die Führung der Abteilung Ärzte und Apotheker übernimmt Andreas Wehrmaker. Alle drei sind in ihren neuen Positionen bereits gestartet.

Unternehmenskundenbereich zukunftsweisend aufgestellt

„Wir haben uns in den letzten Monaten sehr intensiv mit unserem Unternehmenskundenbereich beschäftigt“, sagt Vorstandsmitglied Michael Senft. „Diesen haben wir zukunftsweisend aufgestellt, wobei wir den Fokus eindeutig auf unsere Kunden legen. Das gesamte Bankgeschäft steht vor einem Umbruch – vor allem durch die Herausforderung der Digitalisierung. Im Unternehmenskundengeschäft ist das besonders spürbar. Wir teilen unser gewerbliches Geschäft in zwei Bereiche auf und verleihen somit den einzelnen Geschäftsbereichen mehr Verantwortung und Bedeutung.”

Marcel Schmidt leitet die Firmen- und Gewerbekundenbetreuung der Sparkasse in den Regionen Hildesheim, Goslar und Peine. Dennis Müller verantwortet im gesamten Geschäftsgebiet die Abteilungen Private Banking sowie Ärzte und Apotheker und die Abteilung Unternehmenskunden, teilt die Sparkasse weiter mit. Mit dieser Abteilung baue Dennis Müller ein Team auf, dass sich speziell den Unternehmenskunden der Sparkasse widmet. Hier werden Firmenkunden betreut, die in punkto Unternehmensgröße, Umsatz und Kredit einen gewissen Umfang erreichen. In diesem Kundensegment seien die Fragestellungen und Anforderungen oftmals besonders komplex.

Viele Facetten des Bankgeschäfts kennengelernt

Marcel Schmidt (36) wohnt in seinem Geburtsort Salzgitter. Der Diplomkaufmann (FH) hat in verschiedenen Funktionen viele Facetten des Bankgeschäfts kennengelernt. Das gewerbliche Kreditgeschäft und generell die Beratung von Geschäfts,- Gewerbe- und Firmenkunden war für ihn immer der bedeutendste Schwerpunkt. Er trägt die Verantwortung für vier Abteilungen mit rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, so die Sparkasse. Das Team unter seiner Leitung sei für alle gewerblichen Kunden vom Existenzgründer bis zu den großen mittelständischen Unternehmen in der Region ein verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner. Privat treibt Marcel Schmidt viel Sport und engagiert sich in der Region Salzgitter ehrenamtlich, spielt Musik in Salzgitteraner Bands und ist seit Jahren als Mitorganisator der Jugendbühne und Jugendmeile beim Altstadtfest Salzgitter-Bad aktiv und bekannt.

Kundengeschäft von der Pike auf gelernt

Dennis Müller (39) lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Hildesheim. Der Sparkassenkaufmann hat sich zum Diplomkaufmann (FH) und Zertifizierten Financial Consultant fortgebildet. Seit 2001 hat er in der Sparkasse das Kundengeschäft von der Pike auf gelernt und verantwortete die letzten 10 Jahre die akademischen Heilberufe in der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine. Vermögensthemen, Absicherungsfragen und Vorsorge sowie komplexe Kreditfälle gehörten hier zu seinem Aufgabengebiet, so dass er sowohl die private als auch die unternehmerische Sicht vor Augen hat. Nun baut er seinen Aufgabenbereich mit 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neu auf. Insbesondere die nachhaltige und vertrauensvolle Beziehung zwischen Kunde und Berater auf Augenhöhe ist ihm sehr wichtig. Seine Hobbys sind Handwerken, mit dem Hund die Natur genießen und Sport. Früher war er aktiver Handballer in der Region Hildesheim.

Der Reiz: Kombination zwischen Führungsaufgaben und Kundennähe

Andreas Wehrmaker (39) wurde in Hildesheim geboren und wohnt in Ottbergen. Andreas Wehrmaker ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der Zertifizierte Financial Consultant leitet nun die Abteilung Ärzte und Apotheker mit 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihn reizt besonders die Kombination zwischen Führungsaufgaben und Kundennähe. Er freut sich auf die weitere Etablierung der Ärzte- und Apothekerberatung in der gesamten Region. Seine Hobbys sind Triathlon, Golfen und Skifahren.