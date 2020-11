Zimmer in Stederdorf brennt – Einsatz für 68 Feuerwehrleute

Stederdorf. Zimmer in Vollbrand, Menschenleben in Gefahr: 68 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am späten Nachmittag nach Stederdorf aus, um zu helfen.

Der Alarm ging um 16.05 Uhr am Donnerstag bei der Feuerwehr ein: Feuer in einem Haus an der Edemisser Straße in Stederdorf, Menschenleben in Gefahr, so die Sachlage. Die Bewohner, Eltern mit zwei Kindern, konnten sich glücklicherweise in Sicherheit bringen. Die Mutter habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten und sei mit den Kindern ins Klinikum gebracht worden, sagte Jörg Hahn von der Stederdorfer Feuerwehr, der als ersteintreffender Einsatzleiter vor Ort war.

„Das Zimmer stand in Vollbrand“, berichtet Jörg Hahn weiter. Der Brand sei von innen und außen bekämpft worden. Im Einsatz waren 68 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Stederdorf, Duttenstedt, Essinghausen, Woltorf und Peine-Kernstadt mit insgesamt 68 Fahrzeugen. „Im Haus befanden sich Reptilien“, so der Einsatzleiter weiter, unter anderen eine Vogelspinne, eine Teppichpython und ein Tausendfüßler, außerdem ein Hamster. Sie alle seien in den Ökogarten nach Vöhrum gebracht worden. Bis in die Abendstunden hinein waren Einsatzkräfte mit Nachlöscharbeiten befasst, um zu verhindern, dass Brandnester aufglimmen. „Das Übergreifen des Feuers in die obere Etage konnte verhindert werden“, erklärte der Einsatzleiter. Das Haus sei aber nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache konnte noch nichts gesagt werden. Ein Brandschutzprüfer wird sich das Haus am Freitag ansehen.